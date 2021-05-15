"الزراعة": استمرار العمل في محطات التقاوي على مستوى الجمهورية ثالث أيام العيد

06:48 م السبت 15 مايو 2021
"الزراعة": استمرار العمل في محطات التقاوي على مستوى الجمهورية ثالث أيام العيد

السيد القصير وزير الزراعة

(مصراوي):

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي حول مواصلة واستمرار العمل بمحطات إعداد التقاوي على مستوى الجمهورية خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك، لاستلام خام تقاوي محصول القمح، وباقي المحاصيل الشتوية.

ووفق التقرير تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي في كافة محطات الإعداد، باستلام تقاوي خام المحاصيل الشتوية، فضلًا عن توزيع تقاوي المحاصيل الصيفية على منافذ التوزيع التابعة للوزارة.

وأوضح التقرير أن العمل مستمر في جميع محطات التقاوي على مستوى الجمهورية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك لاستلام التقاوي الخام للمحاصيل الشتوية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أنه تم تفعيل غرفة المتابعة المركزية لتلقي الشكاوى والاقتراحات والتواصل مع جميع المحطات على مستوى الجمهورية والعمل على حلها على الفور وتذليل العقبات.

السيد القصير وزارة الزراعة عيد الفطر فيروس كورونا

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