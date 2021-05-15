اليوم عبر "يوتيوب".. "الثقافة" تعرض حفل وائل جسار و"رصاصة في القلب"
تبث وزارة الثقافة، في التاسعة من مساء اليوم السبت، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حفلًا للنجم وائل جسار، يتضمن باقة من أعماله الشهيرة التي حقتت قاعدة جماهيرية كبيرة منها غريبة الناس، بتوحشيني، جرح الماضي، مشيت خلاص، النهاية واحدة، عمر واحد، خليني ذكرى، مخبي أيه وغيرها.
وفي العاشرة مساء تعرض مسرحية "رصاصة فى القلب" تأليف توفيق الحكيم وإخراج حسن عبدالسلام وبطولة علي الحجار، أنغام، أحمد رزق، سامي مغاوري، وتتناول قيمة الصداقة والوفاء من خلال إبراز التناقض بين الشخصيات الرومانسية والواقعية.
يأتي ذلك استمرارًا لعروض قناة وزارة الثقافة على "يوتيوب" وضمن فعاليات مبادرة "الثقافة بين ايديك".
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