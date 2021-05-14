الزراعة: 22 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية أول أيام العيد وإزالتها بالكامل

03:10 م الجمعة 14 مايو 2021
الزراعة: 22 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية أول أيام العيد وإزالتها بالكامل

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- محمد عبدالناصر:

أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بوعي المواطنين من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل وبالجهود التي يبذلها العاملين بحماية الأراضي لمنع التعدى على الأراضى الزراعية خلال إجازة عيد الفطر وتعاملها الفورى مع حالات التعدي.

وأشاد بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة بالمحافظات الأمر الذي أدى إلى انخفاض حالات التعدى إلى أدنى مستوياتها وايضا الإزالة في المهد لأي أعمال تشوين مواد بناء.

ووفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أكد أن حالات التعدى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك أمس الخميس 13 مايو كانت فقط 22 حالة تم إزالتها بالكامل بمساحة 16 قيراط وجاءت على النحو التالي 6 حالات في محافظة الغربية و 4 في بني سويف و 3 بالجيزة والمنوفية وحالتين في الفيوم وحالة واحدة فقط في كل من الشرقية والأقصر والمنيا والإسماعيلية.

وشدد وزير الزراعة، على ضرورة إعادة الارض إلى الزراعة مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة استمرار تبويرها بعد إزالة مظاهر التعدى ومواد البناء.

وأكد القصير، استمرار انعقاد غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لمنع التعدى على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى تلقى بلاغات المواطنين على الخط الساخن رقم 15500 أو 19561.

السيد القصير الأراضي الزراعية عيد الفطر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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