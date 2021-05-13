أجزاء معطلة من الفيروس.. الصحة تكشف تركيبة لقاح كورونا
كتب- محمد نصار:
كشفت وزارة الصحة والسكان، تفاصيل تركيبة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها، عبر صفحتها على فيسبوك، قبل قليل، إن لقاح كورونا يحتوي على أجزاء من الفيروس تم إضعافها أو تعطيلها.
وأضافت الوزارة في منشورها: تقوم هذه الأجزاء بتحفيز المناعة على تكوين أجسام مضادة مقاومة للفيروس".
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