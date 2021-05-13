شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة "بيان بالدرجات"

كتب- محمد نصار:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود ليلا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن الظواهر الجوية يوجد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 34 18

الإسكندرية 27 18

وادي النطرون 28 17

طنطا 34 18

شبين الكوم 34 18

دمنهور 31 18

بلطيم 27 17

مطروح 25 15

السلوم 27 14

سيوة 34 16

بورسعيد 27 19

دمياط 27 18

الزقازيق 34 18

المنصورة 33 17

الإسماعيلية 34 18

السويس 34 19

العريش 28 18

رفح 27 17

رأس سدر 33 21

نخل 32 15

نويبع 37 22

طابا 33 19

كاترين 32 17

الطور 34 22

شرم الشيخ 37 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 35 19

بني سويف 36 20

المنيا 37 22

أسيوط 37 23

سوهاج 33 23

قنا 38 24

الأقصر 39 24

أسوان 39 25

إدفو 39 25

أبوسمبل 38 24

الوادى الجديد 38 18

شلاتين 34 24

أبورماد 34 24

حلايب 33 25

رأس حدربة 32 25