9 محاور.. تعرف على خطة "التموين" لتأمين استهلاك المصريين خلال العيد

10:55 ص الأربعاء 12 مايو 2021
9 محاور.. تعرف على خطة "التموين" لتأمين استهلاك المصريين خلال العيد

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:

أعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطة عمل خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ لضمان مراقبة الأسواق ووصول السلع إلى المستهلك، بالإضافة إلى الرقابة على محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز.

ويرصد "مصراوي" أهم محاور خطة عمل وزارة التموين خلال عيد الفطر المبارك، في ما يلي:

- استمرار ضخ السلع لبدالين التموين؛ حتى يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر مايو الجاري، مع تشغيل مخازن شركات الجملة لتأمين الاحتياطي.

- تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية كما كانت قبل شهر رمضان من الساعة 5 صباحاً حتى 5 مساء؛ لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين طوال الوقت مع توفير الدقيق للمخابز لمدة 3 أيام، وكذلك القمح بالنسبة إلى المطاحن.

- حملات مكثفة لمتابعة الأسواق والرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية؛ خصوصًا المتعلقة بطرح الأسماك، سواء الطازجة أو المملحة "الرنجة" في ظل زيادة الإقبال على شراء مثل هذه المنتجات عقب أيام عيد الفطر.

- إنشاء غرفة عمليات بالوزارة وإلغاء إجازات مفتشي التموين وتشكيل غرف عمليات أخرى بمديريات التموين بالمحافظات وأخرى فرعية بالإدارات.

- تشكيل مجموعات عمل للمرور على المطاحن؛ للتأكد من توافر الدقيق وكذلك المرور على المستودعات، للتأكد من بيع الأسطوانات بالسعر الرسمي.

- التنسيق مع وزارة البترول بشأن زيادة حصص المحافظات من البوتاجاز بكميات قد تتراوح من 20 إلى 25%.

- ضخ سلع ومستلزمات عيد الفطر المبارك من كحك وبسكويت وغريبة وبيتي فور بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

- استمرار عمل جهاز حماية المستهلك خلال أيام عيد الفطر المبارك من خلال سيارات الضبطية القضائية لدى الجهاز، ستجوب الشوارع والأسواق؛ لتكثيف الرقابة والتصدي لأية محاولات تلاعب من قِبل البعض.

وزارة التموين عيد الفطر محطات البنزين المخابز البلدية السلع الغذائية

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