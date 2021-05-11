القاهرة 32.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس آخر أيام رمضان (بيان بالدرجات)

09:56 م الثلاثاء 11 مايو 2021
القاهرة 32.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس آخر أيام رمضان (بيان بالدرجات)

الطقس

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الأربعاء 12 مايو، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يكون الطقس ليلا لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحرالاحمر على فترات متقطعة (40%تقريبا).

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 32 18

الإسكندرية 26 18

وادى النطرون 31 17

طنطا 30 18

شبين الكوم 31 18

دمنهور 28 18

بلطيم 25 17

مطروح 24 15

السلوم 25 14

سيوة 33 15

بورسعيد 26 18

دمياط 25 18

الزقازيق 32 18

المنصورة 30 18

الاسماعيلية 32 17

السويس 32 19

العريش 28 18

رفح 28 17

رأس سدر 32 21

نخل 31 13

نويبع 34 22

طابا 31 19

كاترين 34 13

الطور 35 21

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 37 25

الفيوم 33 19

بنى سويف 33 20

المنيا 33 20

أسيوط 34 21

سوهاج 34 23

قنا 35 24

الأقصر 36 24

أسوان 36 25

ادفو 37 25

أبوسمبل 36 23

الوادى الجديد 37 20

شلاتين 35 24

ابو رماد 36 23

حلايب 32 26

رأس حدربة 31 25

هذا المحتوى من

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية شهر رمضان

الخبر التالى:

وزير الثقافة تعتمد نتيجة مسابقة "كل يوم سؤال"
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 238560

    عدد المصابين

  • 177440

    عدد المتعافين

  • 13972

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 159567737

    عدد المصابين

  • 137233299

    عدد المتعافين

  • 3316451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:فقدان فيديو الواقعة وتضارب أقوال الشهود والمتهمين.. 8 أسباب لغلق قضية "فيرمونت"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا