إعلان حالة الاستعداد القصوى.. القصير يشدد على منع التعدي على الأراضي الزراعية

كتب-مصراوي:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه أصدر تعليمات بتشكيل غرفة عمليات بالوزارة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه القصير، خلال بيان له اليوم الثلاثاء، الإدارة المركزية لحماية الأراضي بإعلان حالة الاستعداد القصوى؛ لمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال الإجازة والتعامل بالإزالة الفورية في المهد بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.

وأكد وزير الزراعة أكد أيضًا أن بعض قطاعات الوزارة سوف تظل تعمل خلال الإجازة؛ لتأدية خدماتها للمواطنين والمزارعين، حيث يستمر متابعة حصاد المحاصيل الشتوية؛ وفي مقدمتها القمح والبنجر.

وتابع القصير: بالإضافة إلى استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمحطات لتسهيل إجراءات التصدير وفحص الواردات للبلاد من السلع الاستراتيجية، وأيضًا المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات في الأغذية سوف يستقبل عينات فحص السلع طوال فترة الإجازة، وكذلك معامل فحص العفن البني في البطاطس؛ تيسيرًا على المصدرين.

ونوه وزير الزراعة بأن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ومحطات الغربلة والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي تعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك دون توقف؛ لاستلام التقاوي الخام للمحاصيل الشتوية للموسم الجديد.

واستطرد القصير بأن الحدائق التابعة للوزارة سوف يستمر إغلاقها خلال الإجازة؛ التزامًا بقرارات مجلس الوزراء وفي إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين، ومنع انتشار فيروس كورونا، مضيفًا أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية سوف تقوم خلال الإجازة بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن؛ لمنع تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ذات الأصل الحيواني وأيضًا قيام قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمتابعة كل المشروعات والأنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية والعلفية والداجنة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى استمرار عمل العاملين بالحجر البيطري والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بالموانئ والمطارات والمنافذ خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وشدد وزير الزراعة على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين بالوزارة والمتعاملين معها من فيروس كورونا، وأكد أيضًا استمرار تلقي تليفونات وشكاوى المواطنين على الخط الساخن رقم 15500 و19561.