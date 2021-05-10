​الصحة تكشف نوعين من الأعراض الجانبية للقاح كورونا

09:04 م الإثنين 10 مايو 2021
​الصحة تكشف نوعين من الأعراض الجانبية للقاح كورونا

لقاح كورونا

(مصراوي):

نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا حول الأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا.

وقال المنشور، اليوم الاثنين، إن هناك نوعين من الأعراض الجانبية للقاح: أعراض جانبية موضعية، وأعراض أخرى عامة.

وأضاف أن النوع الأول عبارة عن احمرار أو حكة أو تورم في موضع الوخز الخاص باللقاح، أما الأعراض العامة فمن الممكن أن تكون ارتفاع درجة حرارة وتعرقا.

ولحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: اضغط هنا، أو التوجه لأقرب وحدة صحية (للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا)، للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الخط الساخن: 15335.
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