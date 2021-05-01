البابا تواضروس: المعارك لا تأتي بأي ثمر.. ونواظب على الصلاة من أجل نهر النيل

كتب- مينا غالي:

وجّه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة لدولة إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، خلال عظته بقداس عيد القيامة المجيد المنعقد الآن بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال البابا: "إننا نرفع طلبة من أجل سد النهضة، ونتمنى حلًا يرضي الجميع"، لافتًا إلى أن إثيوبيا دولة شقيقة في قارتنا الأفريقية، ولذلك ندعو إثيوبيا حكومة وشعبًا إلى المشاركة والتعاون والتنمية، لكي نعمل جميعًا ونحن أشقاء في النهر الخالد من أجل الشعوب جميعها.

وأضاف البابا تواضروس: "ونصلي أن يُنجح الله الجهود الطيبة والديلوماسية حتى لا نلجأ لأي جهود أخرى، فالماء عطية إلهية يعطيها الله للشعوب منذ آلاف السنين، ونهر النيل الذي تعيش على ضفافه دول منذ فجر التاريخ، ولذلك ندعو الجميع للبعد عن التعنت واللجوء للحل التوافقي الذي يضمن التنمية لكل الشعوب، ونحن نتمنى أن نعيش في حالة من السلام والنمو".

وتابع البابا تواضروس: "الحياة تعلمنا أن المعارك لا تأتي بثمر وفي كل قداس نصلي من أجل نهر النيل واثقين أن يد الله ستعمل في تلك الأزمة".