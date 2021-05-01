مسئولو "الإسكان" يتابعون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس جمال طلعت، والمهندس علاء عبدالعزيز مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ونوابه ومعاونوه، مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

استهل مسئولو وزارة الإسكان الزيارة بالاجتماع بمقر الجهاز حيث عرض المهندس شريف الشربيني الموقف التنفيذي لكافة المشروعات العاملة بالمدينة والتي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتم التأكيد من قبل على الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من المشروعات وطبقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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وانتقل مسئولو الوزارة للمرور علي مواقع العمل بداية من الحي السكني الثالث R3 ثم المحاور الرئيسية بالمدينة، والتي تقوم هيئة المجتمعات العمرانية باعمال تنسيق الموقع العام لها، ثم الحي الحكومي وتم التشديد على ضرورة تنفيذ جميع الاعمال به فى التوقيتات المحددة ثم مرافق مجلس النواب وساحة الشعب، وغيرهما.