"الزراعة" تتابع أعمال الإزالة الفورية للتعدي على الأراضي الزراعية -صور

04:26 م السبت 01 مايو 2021
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كتب- أحمد مسعد:

تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعمال غرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، لرصد أية حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل معها وإزالتها في المهد.

وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الربط والتواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وغرف العمليات الفرعية بالمحافظات والإدارات الزراعية، وتلقي شكاوى المواطنين حول أية حالات للتعدي على الأراضي الزراعية؛ للتعامل معها على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها في المهد؛ حماية للرقعة الزراعية، بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي وجهاز الشرطة.

وقال الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة، وتعليمات الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، تم التشديد على استمرار العمل خلال الراحات والعمل بنظام النوبتجيات لمهندسي الحماية ومشرفي الأحواض في الإدارات الزراعية، بكل المحافظات، للرصد المستمر والمرور الميداني على الزمام والمتابعة لاكتشاف التعدي فور حدوثه والإزالة في المهد وإعادة الأرض إلى الزراعة مرة أخرى، فضلًا عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والنيابة العسكرية؛ حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل.

االتعدي على الأراضي الزراعية وزارة الزراعة السيد القصير

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