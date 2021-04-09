الحكومة: الرابط المتداول لحصول مستحقي"تكافل وكرامة" على منحة غير صحيح



كتب - أحمد مسعد:

أكد المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، أن ما تدولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لرابط جديدا لتسجيل بيانات الراغبين من مستحقي برنامج "تكافل وكرامة" في الحصول على منحة بمناسبة شهر رمضان، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، الجمعة أنه لا صحة لتداول أي روابط جديدة لتسجيل بيانات الراغبين من مستحقي برنامج "تكافل وكرامة" في الحصول على منحة بمناسبة شهر رمضان، مُوضحةً أن الرابط المتداول مزيف، وأن تلك المنحة وهمية ولا علاقة للوزارة بها، مُشيرةً إلى أن أي منح أو مساعدات تقدم لمستحقي "تكافل وكرامة" يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي "moss.gov.eg"، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع.

وفي سياق متصل، يمكن لمستحقي برنامج "تكافل وكرامة" الاستعلام عن صرف معاشات شهر أبريل عبر بوابة وزارة التضامن الاجتماعي من خلال إدخال الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل أو كرامة شريطة أن تكون سارية، ثم بعد ذلك يتم اختيار برنامج تكافل وكرامة، وإدخال الاسم رباعي، وتحديد الشهر المقرر صرفه، ثم يقوم المواطن بإدخال رقم الهاتف المحمول الخاص به، واختيار استعلم الآن، ليظهر أمامه كافة البيانات المتعلقة بالمعاش والبطاقة، كما يمكن للمواطن تقديم أي شكوى متعلقة بتكافل وكرامة، من خلال تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، واختيار أيقونة تقديم الشكوى من القائمة الرئيسية بالموقع، ثم كتابة الرقم القومي، والبيانات المتعلقة به، المتمثلة في الاسم رباعي، والمحافظة، ورقم الكارت، ونص الشكوى في الخانة المخصصة لها على الموقع، والضغط على أيقونة إرسال الشكوى.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).