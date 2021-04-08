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معلومات الوزراء: مدينة الدواء أحد أذرع الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية (إنفوجرافيك)

10:31 م الخميس 08 أبريل 2021
معلومات الوزراء: مدينة الدواء أحد أذرع الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية (إنفوجرافيك)

الرئيس السيسي خلال تفقده مدينة الدواء المصرية

كتب- يوسف عفيفي:

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن مدينة الدواء المصرية تعد إحدى أذرع الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأوضح المركز في الإنفوجرافيك الذي نُشره اليوم الخميس، أنه تم تجهيز المدينة بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية العالمية للتصنيع، والفرز، والتنظيف الذاتي الإلكتروني دون أي تدخل بشري.

وأشار إلى أن مدينة الدواء على مساحة 180 ألف م2 بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، وتُنفذ على مرحلتين، الأولى على مساحة 120 ألف م2، وتتضمن مصانع للأدوية التقليدية وتنقسم جزأين، الأول يضم مصنع الأدوية غير العقيمة (أدوية صلبة وغير صلبة وأشربة) بإجمالي 10 خطوط إنتاج.

ولفتت إلى أن الجزء الثاني من المصانع يضم المنطقة العقيمة بإجمالي 5 خطوط إنتاج مزودة بأحدث النظم التكنولوجية في أوروبا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وعددًا من المخازن.

ونوه إلى أن المدينة تستهدف الإنتاج الآمن والفعال للدواء، وإتاحته بأسعار مناسبة للمواطنين مما يفتح آفاقًا جديدة للتصدير أيضًا، وتصنيع أدوية متعلقة بفيروس كورونا، وتوفير أدوية للأمراض المزمنة، وأمراض الكُلى والمخ والأعصاب وغيرها، بما يحقق الاكتفاء الذاتي من الدواء.

مدينة الدواء المصرية المنظومة الصحية مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

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