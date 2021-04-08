حدث في 8 ساعات| مواعيد مراكز تلقيح كورونا في رمضان.. وقرارات جديدة من التعليم
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث: عثرت الأثار على المدينة الذهبية المفقودة في الأقصر، والتعليم تكشف موقف الحضور بالمدارس، والحكومة المصرية تحذر أثيوبيا من عواقب عدم الاتفاق بشأن سد النهضة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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