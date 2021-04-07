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السيسي: مواجهة الفساد مش إرادة سياسية فقط

01:00 م الأربعاء 07 أبريل 2021
السيسي: مواجهة الفساد مش إرادة سياسية فقط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن افتتاح مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة: شاهدنا نموذج لـ 3 وزارات بتقدم حتى الآن ما يمكن تقديمه من هذا المجمع.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح المجمع، اليوم الأربعاء: لما فكرنا في المجمع ده عام 2015 مكنش الكلام واضح لناس كتير، هيعمل إيه المجمع ده، بنتكلم كتير ونقول عايزين نطور بلدنا.

وتابع الرئيس: بنتكلم في الفساد و نتصور إن مواجهة الفساد إرادة سياسية فقط، لأ.. لازم نستفيد من العلوم والتكنولوجيا الموجودة علشان تساعدنا في تحقيق كل المستهدفات أو الأهداف اللي حطيناها.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الفساد مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة السيسي

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