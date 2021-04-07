السيسي: مواجهة الفساد مش إرادة سياسية فقط

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن افتتاح مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة: شاهدنا نموذج لـ 3 وزارات بتقدم حتى الآن ما يمكن تقديمه من هذا المجمع.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح المجمع، اليوم الأربعاء: لما فكرنا في المجمع ده عام 2015 مكنش الكلام واضح لناس كتير، هيعمل إيه المجمع ده، بنتكلم كتير ونقول عايزين نطور بلدنا.

وتابع الرئيس: بنتكلم في الفساد و نتصور إن مواجهة الفساد إرادة سياسية فقط، لأ.. لازم نستفيد من العلوم والتكنولوجيا الموجودة علشان تساعدنا في تحقيق كل المستهدفات أو الأهداف اللي حطيناها.