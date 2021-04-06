محافظ الإسكندرية: 560 مليون جنيه مديونية الأندية.. و"شباب النواب" تتدخل

فرج عامر يكشف لأعضاء البرلمان عن أغلى محطة وقود في مصر

كتب- نشأت علي:

استمعت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لمشكلات عدد من أندية الإسكندرية، بشأن المديونيات المالية المتأخرة عليهم للمحافظة بعد إلغاء الإيجار بقيمة رمزية وتحديد إيجار المتر بقيمة 1000 جنيه سنويًا.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة برئاسة الدكتور محمود حسين اليوم، بأعضاء نادي اليخت ونادي الصيد بحضور محافظة الإسكندرية اللواء محمد الشريف.

وقال اللواء إبراهيم خليل رئيس نادي اليخت بالإسكندرية، إن النادي كان يدفع إيجار رمزي قيمته جنيه واحد في المتر شهريًا، ولكن المجلس التنفيذي للمحافظة ألغي ذلك القرار وحدد سعر المتر بقيمة 1000جنيه، مما أدي إلى وجود مديونية على النادي تصل إلى 85 مليون جنيه.

وتابع:"لدينا بطلان صعدا للأولمبياد والبحر هو الملعب الخاص بنا، فلعبة الشراع أساسها البحر لذلك لابد أن تحسم هذة القضية من قبل وزارة الشباب".

وهو ما أكده أيضا رئيس نادي الصيد السفير محمد سعد عقل، الذي طالب اللجنة بضرورة إلغاء ذلك القرار، وتكون الأرض تابعة للأندية بحق الانتفاع الفعلي وليس أسميًا فقط.

من جانبه قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه عندما جاء للمحافظة كانت قيمة المديونيات على الأندية الواقعة على الكورنيش 560 مليون جنيها، وهي ليست مشكلة نادي الصيد أو اليخت وحدهما، ولكنها مشكلة جميع الأندية المطلة على البحر.

وأشار إلى أن المديونيات كبيرة فبعض الأندية لم تسدد الإيجار الاسمي أو الفعلي، وتلك الأموال من حق الدولة والمواطنين، متابعا :"إذا قامت لجنة الشباب بالبحث عن مخرج لتلك الإشكالية سنرحب به".

واستطرد: "إن لم تجد اللجنة مخرج وأؤكد أننا نقدر دور الأندية، و سأوجه دعوة لكل المسؤولين عن الأندية المضارة لحضور اجتماع بمقر المحافظة ونبحث عن حلول منها جدولة المديونية لمدة طويلة الأجل وتسعي لتخفيض قيمة إيجار المتر قدر المستطاع".

وأشار إلى أن المواطنين العاديين محرومين من دخول تلك الأندية، وينظرون لتلك الأماكن على أنها جزء من حقوقهم ولكنهم لا يستطيعون دخول المكان أو قطع تذكرة، وهو ما يجعل هناك حق لهؤلاء المواطنين في حصول الدولة على حقها من تلك الأندية".

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من لجنة الشباب وزيارتها لعدد من مراكز شباب وأندية المحافظة، قائلا: "نرحب بأي ملاحظات تصدر عن اللجنة وسنعمل على تلافيها بالتعاون مع وزارة الشباب".

من جانبه وجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب رسالة طمأنينة للأندية الواقعة على كورنيش الإسكندرية قائلا:"حل تلك المشكلة ستكون على رأس أولوياتنا و إذا تطلب الأمر التدخل من قبل رئيس الوزراء سنخاطبه من أجل حلها".

وأشار رئيس لجنة الشباب، إلى إمكانية إجراء تعديل في جوازيه حق الانتفاع، من خلال وضع مادة انتقالية في تعديلات قانون الرياضة تنص على إعفاء الأندية من دفع مبالغ نظير الأرض ويتم اعتمادها كحق انتفاع.

وأشار إلى أن المكاسب التي ستعود على الدولة أكبر بكثير من أي أموال ستحصل عليها المحافظة، مشيدًا بالتعاون الكبير الذي قام به محافظ الاسكندرية مع اللجنة على مدار 3 أيام استغرقتها الزيارة.