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القومي للمرأة يُطلق حملة "المعادلة الصح" للتوعية بأضرار الزيوت المهدرجة

09:16 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
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كتبت - نور العمروسي:
أطلق المجلس القومي للمرأة حملة لطرق الأبواب تحت عنوان "المعادلة الصح" في الفترة من 6 إلى 28 أبريل 2021 بهدف رفع الوعي المجتمعي بأضرار استخدام الزيوت المهدرجة وماهيتها والطرق الصحيحة لاختيار منتجات الغذاء الآمنة على صحة المرأة والأسرة.

وتستهدف الحملة 11 محافظة من محافظات الجمهورية هي (القاهرة - القليوبية - الجيزة - الدقهلية - الغربية - الإسماعيلية - البحيرة -الإسكندرية - المنيا - أسيوط - سوهاج).

وأشارت إيزيس محمود -مدير عام الإدارة العامة للتدريب- أن الحملة تهدف إلى التعريف بمدى خطورة استخدام الأطعمة والزيوت المهدرجة على صحة الأسرة وخاصة فيما يتعلق بأمراض القلب، وكيفية التحقق من المنتجات الصحية غير الضارة على صحة الأسرة المصرية وطرق استخدامها.

وأوضحت إيزيس محمود أنه يسبق تنفيذ الحملة عقد دورة للرائدات الريفيات والمتطوعات وأعضاء فرع المجلس المشاركين، بهدف تدريبهم على رسائل الحملة وشرحها من خلال تعريفهم باضرار الزيوت المهدرجة والاستخدام الآمن والصحي للمواد الغذائية.

المعادلة الصح حملة توعية الزيوت المهدرجة المجلس القومي للمرأة

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