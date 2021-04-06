حدث في 8 ساعاتl فشل مفاوضات سد النهضة.. وتطعيم 3 فئات بلقاح كورونا
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفقد موسم حصاد محصولي البطاطس وبنجر السكر ضمن مشروع مستقبل مصر، وتوضيح وزارة الكهرباء حقيقة خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبقة الدفع.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الخبر التالى:القاهرة 35.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الأخبار المتعلقة
-
مفاوضات سد النهضة.. خبيران يشرحان خطورة رفض إثيوبيا مطالب القاهرة
-
كيف تشحن عداد الكهرباء مسبق الدفع؟.. الحكومة توضح
-
"غرفة المطاعم" تطالب المنِشآت السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بسرعة
-
٣ خصومات من رصيد العدادات الكهربائية.. مصدر بـ"الكهرباء" يكشف التفاصيل
-
وزيرة الصحة تشهد تطعيم المرشدين بقناة السويس بلقاح فيروس كورونا
-
لقاح كورونا.. بدء تطعيم العاملين في 3 قطاعات مهمة
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
205732
عدد المصابين
-
156574
عدد المتعافين
-
12210
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان