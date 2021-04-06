حدث في 8 ساعاتl فشل مفاوضات سد النهضة.. وتطعيم 3 فئات بلقاح كورونا

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفقد موسم حصاد محصولي البطاطس وبنجر السكر ضمن مشروع مستقبل مصر، وتوضيح وزارة الكهرباء حقيقة خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبقة الدفع.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: