أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي سفينة قناة السويس فيروس كورونا الدوري المصري عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

بعد ارتفاعها عالمياً.. تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

12:56 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
بعد ارتفاعها عالمياً.. تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند نفس مستوياتها أمس، على الرغم من ارتفاعها عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 756 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 648 جنيهًا، وعيار 24 نحو 864 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 6048 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب نحو 4 دولارات في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.23%، ليسجل سعر الأوقية 1732.3دولار، في الساعة 12:27 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب شعبة تجار الذهب غرفة القاهرة التجارية عيار 21 عيار 18

الخبر التالى:

"الرعاية الصحية" تطلق المؤتمر الثاني للتغطية الصحية بالإسماعيلية غدًا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:هل يجوز لورثة المتوفى الإقامة بالشقق المؤجرة؟ أحكام دستورية حسمت الأمر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا