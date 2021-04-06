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​​منها اثنان للوزير.. ننشر خريطة البرامج الدعوية للأوقاف على التلفزيون في رمضان

07:00 ص الثلاثاء 06 أبريل 2021
​​منها اثنان للوزير.. ننشر خريطة البرامج الدعوية للأوقاف على التلفزيون في رمضان

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

تستعد وزارة الأوقاف، لإطلاق مجموعة من البرامج الدعوية على شاشة التلفزيون والإذاعة المصرية، خلال شهر رمضان المبارك، ضمن اهتمامها بنشر الفكر الوسطي الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وينشر مصراوي خريطة البرامج الدعوية لوزارة الأوقاف، التي تذاع في شهر رمضان المقبل على التليفزيون المصري، وهي كما يلي:

1ـ برنامج "رؤية للفكر المستنير" لوزير الأوقاف، يذاع يوميًّا على قنوات التليفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم.
2 ـ برنامج "ملتقى الفكر الإسلامي" يذاع يوميًّا على قناة النيل الثقافية.
3 ـ برنامج "فإني قريب" من إعداد وتقديم شباب أئمة الأوقاف، يذاع يوميًّا على قناة النيل للأخبار.
4 ـ برنامج "حديث الروح" يذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية بمشاركة عدد من الأئمة وقيادات الوزارة.
5 ـ برنامج "مساجد مصر" تقديم شباب أئمة الأوقاف، على القناة الأولى والفضائية المصرية.
6 ـ برنامج "مع الصائمين" لواعظات الأوقاف عبر موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط الإلكتروني.
7 ـ برنامج "خاطرة رمضان" يذاع على موقع الوزارة وجميع صفحاتها بمشاركة الأئمة والواعظات.
8 ـ برنامج "خاطرة دعوية" لوزير الأوقاف، ويذاع أربع مرات يوميًّا.
9 ـ الاحتفالات الرسمية بالعاشر من رمضان، وذكرى يوم بدر، وفتح مكة، وليلة القدر .
10 ـ بث مجموعة من التلاوات القرآنية والابتهالات الدينية لكبار القراء والمبتهلين على موقع الوزارة وجميع صفحاتها خلال الشهر الفضيل.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم بث جميع هذه البرامج على البوابة الإلكترونية للوزارة، ومن خلال صفحات الوزارة والجهات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أعلن الاستعدادات النهائية للصلاة في المساجد خلال شهر رمضان المبارك.

وقال وزير الأوقاف، إن الضوابط تشمل فتح المساجد لأداء الصلاة وخطبة وصلاة الجمعة وصلاة التراويح مع الالتزام بجميع الضوابط الاحترازية.

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وزارة الأوقاف خريطة البرامج الدعوية رمضان التلفزيون

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