تخفيض سن المعاش وتدهور الوضع الصحي.. الحكومة ترد على 4 شائعات خلال أسبوع

كتب– أسامة علي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن 4 شائعات خلال الأسبوع الجاري، في إطار سياسة الرد الفوري على الشائعات ومنع انتشارها.

ويرصد "مصراوي" الـ4 شائعات التي ردت الحكومة عليها خلال الأسبوع على النحو التالي:

- تداول رسائل هاتفية تفيد بتقديم إعانات نقدية لمحدودي الدخل

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي رسائل هاتفية تفيد تقديم وزارة التضامن إعانات نقدية استثنائية بقيمة 3000 جنيه لبعض الأسر من محدودي الدخل.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن تلك الرسائل مزيفة وليس لها أساس من الصحة، حيث أنها لم تصدر عن الوزارة، مُشيرةً إلى أن كافة المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودي الدخل يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي "اضغط هنا".

وحذرت الواطنين، المواطنين من الانسياق وراء المواقع الإلكترونية أو الرسائل المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مصادر تلك الرسائل ومروجيها.

- تداول رسالة صوتية تزعم تدهور الوضع الصحي في مستشفيات العزل

تداول رسالة صوتية على تطبيق واتس آب منسوبة لشخصية مسئولة في وزارة الصحة تزعم تدهور الوضع الصحي في مستشفيات العزل مع وجود عجز شديد في الأسرّة وتحويل المدن الجامعية بمختلف المحافظات إلى مستشفيات ميدانية تزامنًا مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن التسجيل الصوتي مزيف، وغير تابع للوزارة نهائياً، مُشيرةً إلى توافر أكثر من 45% من السعة السريرية بكافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لاستقبال حالات مرضى فيروس كورونا المستجد، مع زيادة عدد كبير من أسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي بها تحسباً لزيادة الأعداد.

وفي السياق، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، أن المدن الجامعية يقيم بها طلاب الجامعات المصرية حتى انتهاء الفصل الدراسي الحالي، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة، ونشدد على توافر أكثر من 50% من القدرة الاستيعابية لمستشفيات العزل الجامعية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بها لاستقبال أي حالات إصابة بالفيروس خلال الفترة المقبلة، وكذلك الاستعداد التام لزيادة السعات الاستيعابية لتلك المستشفيات سواء على مستوى الأسرّة العادية أو أسرّة العناية المركزة حال الاحتياج لذلك.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يوجد مخزون استراتيجي كافي من الأكسجين الطبي بجميع مستشفيات الجمهورية المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا، بلغ حوالي 2 مليون و200 ألف لتر، فضلاً عن توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة بالمستشفيات، لافتةً إلى استمرار التوريد طبقاً لمعدلات التشغيل بكل مستشفى من خلال النظام الإلكتروني المميكن.

- زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار منتجات البنزين.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار منتجات البنزين، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة.

وشددت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، مُناشدةً المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالي: "اضغط هنا"، أو الاتصال بالخط الساخن "15330".

- تخفيض سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عامًا

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عامًا.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للموظفين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عاماً، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحاً أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاماً، مُشدداً على أنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية يتم منح الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر -بشكل اختياري دون إجبار- وذلك بعد تجاوز سن الخمسين مع الحفاظ على كامل مستحقاتهم المالية المقررة قانوناً، إضافة إلى المزايا التي يكفلها القانون للموظف إذا ما طلب الإحالة للمعاش المُبكر من حيث الترقية أو المزايا التأمينية.