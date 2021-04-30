الموالح في المقدمة.. الزراعة: ارتفاع الصادرات لأكثر من 2.7 مليون طن

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 2.7 مليون طن حتى الآن.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تلقى تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 27 ابريل 2021.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، إن إجمالي ما تم تصديره بلغ 2 مليون و721 ألف و403 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها حوالي 150 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي، أن القائمة ضمت أهم الصادرات الزراعية وهي "الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم.

وأشارت إلى أن اجمالي الموالح حوالي مليون و 444 ألف 95 طن ، بالإضافة إلي تصدير 485 ألف 503 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني، بينما تم تصدير 165 ألف و143 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 60 ألف و628 طن، في حين احتلت الفراولة على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 18 ألف و668 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 18 ألف و 396 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 13 ألف و455 طن، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 10 آلاف و 945 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 7 آلاف و 767 طن، بينما حصل الرمان على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 آلاف و 505 طن، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 4 آلاف و 335 طن، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 369 طن.