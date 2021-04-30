وكيل "قوى عاملة النواب" يطالب بحضور وزيرة الصحة للبرلمان لمناقشة أزمة كورونا في سوهاج
(مصراوي):
طالب النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحضور وزير الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، لإيضاح كافة النقاط الخاصة بما يحدث في سوهاج، خاصة وأنه المحافظة تسجل يوميًا ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الإصابة بالفيروس.
وأكد مهني، خلال البيان الصادر له، أن الوقت الحالي لا يحتاج إلى الرهان على وعي المواطنين، بل لابد من أخذ قرارات صارمة وتشديد الرقابة لتوقف انتشار الفيروس، مثلما كان يحدث خلال الموجة الأولى والثانية الفيروس.
وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزيرة الصحة بتكثيف حملات التوعية بالإجراءات الاحترازية للمواطنين بالمحافظة من خلال فرق التواصل المجتمعي، فضلا عن مضاعفة أعداد فرق العزل المنزلي لمتابعة الحالة الصحية لمرضى فيروس كورونا من الحالات البسيطة بالمنازل، ويأتي ذلك عقب ارتفاع معدلات الإصابة يوميا.
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