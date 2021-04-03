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مؤلف موسيقى موكب المومياوات لـ"مصراوي": العمل استغرق 3 أشهر

11:45 م السبت 03 أبريل 2021
مؤلف موسيقى موكب المومياوات لـ"مصراوي": العمل استغرق 3 أشهر

هشام نزيه

(مصراوي):

قال الموسيقار هشام نزيه، إنه سعيد لاختياره للمشاركة في احتفالية موكب المومياوات الملكية، مضيفًا أنه نال شرف المشاركة في هذا الحدث المهم والتاريخي.

وأضاف نزيه في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن كان سعيدًا للمشاركة في مثل هذا الحدث أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن موسيقى الحفل استغرق تأليفها 3 أشهر.

وأوضح نزيه أن الأغاني من تلحينه، لكن الموسيقى من تأليفه.

وأشار إلى رغبته وقت تلحين موسيقى الحفل في أن تكون قوية تعكس هيبة وجلال كل ملك من الـ 22 ملكًا الذين كانوا في الموكب المهيب، معقبًا: "في لحظات كنت عاوز الدنيا تسكت خالص والصمت دا يتحول أن الأرض تترج اختراما لعظمة الملوك".

وأوضح أنه قرأ كثيرًا وسمع عن تاريخ كل ملك مشارك بالموكب لكي يتمكن من إخراج موسيقى تليق بهم، مؤكدًا أنه لن يستطيع أن يقلد أحد في تلحين الموسيقى، لأنه أعدها من قلبه لامتنانه بانتمائه للحضارة المصرية.

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