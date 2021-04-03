400 محطة فضائية.. برلماني: نقل المومياوات حدث تاريخي غير مسبوق عالميًّا

(مصراوي):

قال النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، إن نقل المومياوات حدث تاريخي وعالمي غير مسبوق ويروج للسياحة والآثار المصرية عالميًّا، والأهم من ذلك هو أن هذا الحدث سيؤكد للعالم كله أن مصر بلد الأمن والسلام والاستقرار.

وأضاف المير، في بيان له اليوم السبت، أن هناك 400 محطة تليفزيونية فضائية إقليمية وعالمية، من جميع أنحاء العالم، تتابع الحدث وتنقله على الهواء مباشرة لجميع دول العالم.

واعتبر النائب هذا الحدث بمثابة أكبر دعاية سياحية على أعلى مستوى ودعاية ثقافية ودعاية سياسية كبيرة تظهر للعالم كله في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوقعًا أن تشهد مصر خلال الأشهر القليلة القادمة، تدفقًا سياحيًّا كبيرًا من مختلف سياح العالم؛ لزيارة جميع المحافظات والمدن والمناطق السياحية والأثرية.

تجدر الإشارة إلى أن حدث اليوم السبت الذي أُطلق عليه اسم العرض الذهبي للفراعنة، سيبدأ من المتحف المصري في ميدان التحرير، ثم السير على طول نهر النيل إلى الفسطاط، في القاهرة القديمة؛ ليتم تسليم المومياوات إلى مأواهم الأخير بالمتحف القومي للحضارة المصرية (NMEC) وإلى جانب المومياوات، ستشمل قاعة العرض الموجودة داخل المتحف صور الأشعة السينية، ومسحًا مختلفًا للمومياوات، بالإضافة إلى بعض متعلقاتها.

وسيتم بث العرض على الهواء مباشرة من قِبل وزارة السياحة والآثار المصرية، وسيشمل إزاحة الستار عن المسلة وإخراج أربعة تماثيل لأبي الهول، وسيبدأ الموكب عند غروب الشمس، وسيقدم احتفالًا فخمًا واحتفاءً خاصًّا بكل فرد من أفراد العائلة المالكة الذين سينقلون في سيارت مزخرفة على الطراز الفرعوني وسيتم اصطحابهم بالموسيقى والأضواء والملابس والخيول.​