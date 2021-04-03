"أفتخرُ بانتمائي لتِلك الحضارةِ العَريقة".. انتصار السيسي تعلق على موكب المومياوات

(مصراوي):

علقت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على احتفالية موكب المومياوات الملكية من ميدان التحرير إلى متحف الحضارة المصرية في الفسطاط.

وقالت السيدة انتصار عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "تحتفي مِصرُ اليوم بحدثٍ استثنائيٍ فَريدٍ من نوعِه، نقل المُومياواتِ المَلكية إلى المُتحفِ القومِيِّ للحضارةِ بمَدينةِ الفُسطاط، في مشهدٍ يعبِّرُ عن عظمةِ تِلك الحضارةِ العَريقة التي قدَّمت ومازالت للإنسانيةِ إرثاً فريداً ومتنوعاً، يُساهِمُ في تقدُّمها وازدِهارها".

وأضافت: "أفتخرُ بانتمائي لتِلك الحضارةِ العَريقة، وبحجم العملِ والجهدِ الذي قام به المصريُّون لإبهارِ العالمِ في تِلكَ المُناسَبةِ المُميَّزة".