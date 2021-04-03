ملفوفة بعلم مصر.. تفاصيل الساعات الأخيرة للمومياوات الملكية في متحف التحرير- "صور"

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كتب- محمد نصار:

نشرت صفحة المتحف القومي للحضارة المصرية، مجموعة من الصور تكشف الكواليس الأخيرة لتجهيز المومياوات الملكية قبل نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بمصر القديمة.

وأظهرت الصور مجموعة من التوابيت الخشبية لجثث المومياوات الملكية ملفوفة بعلم مصر.

وينتظر العالم بعد ساعتين موكبا مهيبا لنقل 22 مومياء ملكية بينهم 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات من متحف التحرير إلى متحف الحضارة، حيث مكان عرضها الدائم.