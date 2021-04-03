رياح و شبورة صباحًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن هناك تكون للشبورة المائية صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، إضافة إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

القاهرة: 23 – 12

الإسكندرية: 21 – 13

مطروح: 21 – 12

المنصورة: 22 – 11

كاترين: 20 – 06

أسيوط: 25 – 10

الوادي الجديد: 26 – 10

أسوان: 28 – 15

حلايب: 25 – 19