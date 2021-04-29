"الزراعة": تشكيل غرفة عمليات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال فترة الإجازات
كتب- أحمد مسعد :
أعلن الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، تشكيل غرف عمليات في المديريات والإدارات والجمعيات الزراعية وحماية الأراضي على مستوى الجمهورية لمنع التعديات على الأراضي الزراعية والمرور الميداني على الزمام، لاكتشاف التعدي فور حدوثه والإزالة في المهد وإعادة الأرض إلى الزراعة مرة أخرى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والنيابة العسكرية، حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل.
جاء ذلك بناء على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة الأعياد المقررة حتى الاثنين المقبل.
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