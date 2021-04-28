إحتفالاً بأعياد تحرير سيناء.. فتح المزارات العسكرية مجانًا للجماهير

10:24 ص الأربعاء 28 أبريل 2021
إحتفالاً بأعياد تحرير سيناء.. فتح المزارات العسكرية مجانًا للجماهير

تعبيرية

كتب- محمد سامي:

تقرر فتح المزارات العسكرية لاستقبال المواطنين مجانًا على مدار يومى 29 و30 من شهر أبريل الجارى، بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بأعياد تحرير سيناء.

يأتى ذلك حرصًا من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.

وأكدت القوات المسلحة، على الزائرين مراعاة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على سلامتهم خلال زيارة المزارات العسكرية.

أعياد تحرير سيناء القوات المسلحة المزارات العسكرية مصر

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