​​"اللي مش مؤهَّل لا يقود".. برلماني يطالب بمراجعة أمنية ونفسية للعاملين بالسكك الحديدية

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن الجزء غير الطبيعي الذي يعوق تطوير هيئة السكة الحديد يتطلب مراجعة الحالة الأمنية والنفسية والاجتماعية لجميع العاملين.

وأضاف زين الدين، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، تعقيبًا على بيان وزير النقل: "مَن لا يصلح للتأهيل ماينفعش يسوق قطار مثلًا؛ لأنه مسؤول عن أرواح".

وطالب عضو لجنة النقل بمجلس النواب بضرورة الاستعانة بخريجي كليات الهندسة في قيادة القطارات، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية تركيب أجهزة في كل القطارات؛ لرصد أية مخالفات أو تجاوزات.

وتابع زين الدين: "نقدر عزيمة وزير النقل في استكمال خطوات التطوير"، مشيرًا إلى أنه يتم مع بعض المطالب المتمثلة في فصل متعاطي المخدرات والمنتمين للجماعات المتطرفة.

وأكد النائب استعداد البرلمان بشكل كامل لمساندة خطة التطوير التي يقوم بها وزير النقل، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل جهدًا مبذولًا في تطوير السكة الحديد، قائلًا: وهو أمر لمسناه من خلال تعاملنا عن قرب.

واستطرد زين الدين: نعي أن حجم الموروث من المسؤوليات الجسام كبير، متابعًا: قد يكون ما ورثناه جزءًا منه طبيعي والجزء الآخر هو غير طبيعي، وهو ما يؤثر على خطوات التطوير.

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