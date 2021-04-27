قصص إهمال يُندى لها الجبين.. برلماني يطالب بنظام رقابة قوي على السكة الحديد

02:00 ص الثلاثاء 27 أبريل 2021
قصص إهمال يُندى لها الجبين.. برلماني يطالب بنظام رقابة قوي على السكة الحديد

النائب هشام حسين

كتب- نشأت علي:

قال هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب: السيستم القوي أفضل من العمالة القوية، مشيرًا إلى أن المنظومة القوية هي التي تحدد قوة وسائل النقل في العالم كله.

وشدد حسين، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، تعقيبًا على بيان وزير النقل، على أهمية مراجعة منظومة العمل بالسكة الحديد على النحو الذي يمكن من السيطرة على التصرفات السلبية.

وعبَّر النائب عن ترحيبه بمقترح وزير النقل بضرورة وجود تعديل تشريعي يقضي بفصل العامل متعاطي المخدرات في السكة الحديد.

وتابع: "قصص الإهمال في السكة يندى لها الجبين، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك نظام قوي في الرقابة على السكة الحديد".

هشام حسين السكة الحديد مجلس النواب المخدرات
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