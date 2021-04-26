وزيرة البيئة: هدفنا التحول نحو الأسمدة الصديقة للبيئة

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندس رائد الصعوب الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة والمهندس شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية لبحث سبل التعاون في مجال حماية البيئة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة المعنية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن الاجتماع تناول سبل دعم التعاون بين الاتحاد العربي للأسمدة ووزارة البيئة لبناء قدرات العاملين بالشركات المصرية الأعضاء بالاتحاد في مجال التشريعات البيئية والتحول نحو الأسمدة الصديقة للبيئة للرقي بالعنصر البشري وتأهيل الكوادر البشرية بالشركات الأعضاء.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة على استعداد لبناء قدرات العاملين بصناعة الأسمدة وتعريفهم بقانون المخلفات الجديد وسبل الاتجاه نحو حماية البيئة بالإضافة إلى إمكانية التعاون مع الاتحاد والاستفادة من خبراته في إعداد دراسة اقتصادية لتحديد سبل دعم الأسمدة الناتجة عن مصانع تدوير المخلفات "الكمبوست" لتكون أكثر رواجا سواء من خلال تعديل السياسات أو الحوافز بالإضافة إلى العمل على تحسينها ورفع جودتها.

وأكد المهندس رائد الصعوب، على سعي الاتحاد العربي للأسمدة على مدى مسيرته نحو تطوير آلياته وبرامجه وفق المستجدات والتحديات التي تواجه هذه الصناعة بالإضافة إلى مواكبة المستجدات على الساحة الدولية بغرض رفع الكفاءة وتحسين الأداء والارتقاء بتلك الصناعة على أسس علمية في مجال الطاقة، وحماية البيئة، وتحسين وتقنين استخدام المياه والصيانة وتطوير أساليب الإنتاج خاصة في ظل الاتجاه للتحول لاستخدام الأسمدة الصديقة البيئة كأحد أهم الاتجاهات العالمية.

وأوضح الصعوب، إمكانية قيام الاتحاد بإطلاع الوزارة على الخبرات الحديثة لشركات الأسمدة بالدول الأخرى في الخلط بين الأسمدة التقليدية والكمبوست للاستفادة منها كأدلة إرشادية بالإضافة إلى العمل على إعداد أدلة مصرية في هذا الشأن.

وقد قدم المهندس رائد الصعوب الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة درع تكريم للدكتورة ياسمين فؤاد لجهودها في حماية البيئة.

جدير بالذكر أن الاتحاد العربي للأسمدة يضم تحت مظلته نحو 42 شركة من مختلف الدول العربية منها 18 شركة مصرية.