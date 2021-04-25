الرئيس السيسى يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول فى ذكرى تحرير سيناء - فيديو

12:45 م الأحد 25 أبريل 2021
الرئيس السيسى يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول فى ذكرى تحرير سيناء - فيديو

الرئيس السيسى

كتب- محمد عبدالناصر:

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكاليل الزهور على على قبر الجندي المجهول، احتفالا بالذكرى الـ39 لتحرير سيناء.

رافق الرئيس الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكرى يعبر عن شهداء مصر الأبرار.

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ذلك إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات وتم وضح إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة على روحه.

الرئيس السيسى الجندى المجهول ذكرى تحرير سيناء القوات المسلحة الفريق أول محمد زكي

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