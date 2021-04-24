شقق جنة وسكن مصر والطرق.. مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات مدينة الشروق

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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة الشروق، يرافقه المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز، سير العمل بالمشروعات المختلفة بمدينة الشروق.

واستهل مسئولو الإسكان، جولتهم، بحسب بيان، بالمرور على الممشى النموذجي وعدد من المشروعات بالمدينة، والمتضمنة رفع كفاءة وتطوير منطقة إسكان الشباب 100م، وكذا تعديلات الطرق بمدخل الإسماعيلية (2)، ومشروعي الإسكان "JANNA " و "سكن مصر"، حيث اشادوا بسير خطة العمل، وأكدوا على الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة.

من جانبه أشار المهندس عبداللطيف بشارة، إلى أن مشروع "الممشى النموذجي" يقع بجزيرة المحور الغربي، ويعتبر أحدث المشروعات الترفيهية التى لاقت إقبالا من المواطنين بالقطاعات المنتهية، مما أثبت نجاح المشروع وتحقيق الغرض من إقامته كمتنزه مفتوح لسكان المدينة، مضيفاً أن الممشى يبلغ طوله 2 كم بعرض 5 أمتار، و يحتوى على ١٠ برجولات بخلاف ٦٠ مقعد إنتظار بطول الممشى، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 95%.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، أيضاً حسن سير معدلات العمل بمختلف مشروعات الطرق بالمدينة، ومنها رفع كفاءة وتطوير الطرق داخل الأحياء السكنية، حيث يتم تنفيذ طبقة الأسفلت بمنطقة إسكان الشباب 100م بنسبة إنجاز بلغت 96%، وكذا أعمال ربط منزل ومطلع كوبري الإسماعيلية 2 الجاري تنفيذه، حيث يجري تنفيذ أعمال الربط، وتشمل التسوية وضبط المناسيب والعمل بطبقة السن تمهيداً لتنفيذ طبقة الأسفلت، وذلك بغرض الجاهزية فور تشغيل وافتتاح الكوبري.

وأشار المهندس عبداللطيف بشارة، إلى أنه تم تكليف طاقم الإشراف للعمل على فترتين خلال شهر رمضان لمتابعة تنفيذ المشروعات التى تستوجب ذلك، ومنها مشروع "سكن مصر" الذى يهدف إلى إنشاء 105 عمارات بإجمالى ٢٥٢٠ وحدة سكنيه بنسبة تنفيذ بلغت 87%، ومشروع "JANNA"، ويشمل تنفيذ 49 عمارة بإجمالى 1176 وحدة سكنية بنسبة إنجاز وصلت إلى 90%، مؤكداً أنه تم التشديد على الشركات العاملة بالإلتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ والإنتهاء فى المواعيد المحددة.