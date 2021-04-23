طلب إحاطة بالبرلمان حول أزمة نقص الأطباء بمستشفى المنيا الجامعي

كتب - نشأت علي:

تقدم أحمد حته، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي، بسبب عجز عدد الأطباء بمستشفى المنيا الجامعي.

وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أن مستشفى المنيا الجامعي تم تطويرها وسيتم افتتاح عدة مبان وأقسام جديدة، وهو ما يتطلب زيادة عدد النواب (الأطباء المقيمين) حتى لا يحدث عجز، وبما لا يؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين، لاسيما وأن قلة العدد يمثل ضغط كبير على الأطباء المقيمين.

وأوضح أحمد حته، أن طلب الإحاطة المقدم يأتي استجابة لعدة استغاثات من الأطباء المتضررين من تعنت رئيس جامعة المنيا في زيادة عدد النواب من الأطباء المقيمين البالغ عددهم ٧٦ فقط، مشيرا إلى أن هذا العدد قليل جدا مقارنة بعدد الخدمات المفترض تقديمها للمواطنين.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مستشفى جامعي سوهاج كان يعاني نفس المشكلة، إلا أن إدارة الجامعة تعاونت في حل الأزمة وتم زيادة عدد الأطباء إلى ١١٧ بالإضافة لعدد ٧١ نائب طبيب.

وشدد النائب، على ضرورة تدخل وزارة التعليم العالي لحل الأزمة ومواجهة تعنت رئيس الجامعة لمواجهة العجز في عدد الأطباء، بالتزامن مع عملية التطوير وافتتاح أقسام جديدة، فضلا عن الظروف الحالية في مواجهة فيروس كورونا.

وطالب النائب، من جهاز التنظيم والإدارة قبول الطلب المقدم من الأطباء بزيادة عدد الدرجات أو النواب أو الأطباء المقيمين قبل يوم ٢٦ أبريل، ومع بدء الأقسام الجديدة، فضلا عن تأجيل استلام النيابات لحين صدور قرار بالموافقة على طلب زيادة أعداد الأطباء المقيمين.