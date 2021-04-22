منذ 2014.. 700 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بجنوب سيناء

كتب- مصراوي:

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء طبقا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال.

وفي نطاق قطاع جنوب سيناء والذي يضم كل من أبورديس، نويبع، شرم الشيخ، رأس سدر، طور سيناء، وسانت كاترين والمناطق المحيطة بهم وتضم حوالي 30 مركزًا وقرية، يبلغ عدد المشتركين به حوالي (94 ألف) مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أبريل 2021 تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالي 50 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد: (16 محولات وأكشاك قدرات مختلفة، 500 عامود جهد متوسط،، 130 كم خطوط هوائية جهد متوسط، 40 كم كابلات أرضية جهد متوسط، 801 عامود جهد منخفض، 300 كم خطوط هوائية جهد منخفض، 20 كم كابلات أرضية جهد منخفض، 51 صندوق توزيع جهد منخفض.

وتم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء في قطاع جنوب سيناء بإجمالي تكلفة تبلغ حوالي 650 مليون جنيه متمثلة في:

- مشروع تغذية محطة تحلية مياه الطور.

- رفع التعارضات لتوسعة طريق النفق / شرم الشيخ الجديد.

- مشروع تغذية جامعة الملك سالمان شرم الشيخ / الطور/ راس سدر.

- مشـروع تغذية متحف شرم الشيخ.

- توصيل التيار الكهربائي لمحطة تحلية مياه البحر بمنطقة راس نصراني بشرم الشيخ.

- توصيل التيار الكهربائي لمشروع 6 تجمع بدوى تنموي بجنوب سيناء.

- مشروع تغذية مصنع الكاولين بشرم الشيخ.

- يجرى توصيل التيار الكهربائي لتغذية مشروع 148 عمارة بمدينة طور سيناء.

- يجرى توصيل التيار الكهربائي لتغذية مشروع الاسكان الاجتماعى بمدينة أبو زنيمة.

- يجرى توصيل التيار الكهربائي للمشروع الاستراتيجي لخزانات الزيت التابع لشركة السويس للزيت برأس بدران(جنوب سيناء).

وتأتي هذه الأعمال تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للاهتمام بتدعيم وتأمين التغذية الكهربائية لتنمية سيناء والمشروعات القومية على أرضها.​