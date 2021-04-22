اليوم.. مصر للطيران تسير 51 رحلة جوية دولية ومحلية

تسير مصر للطيران، اليوم الخميس، 51 رحلة جوية محلية ودولية تنقل أكثر من 4226 راكبًا.

وذكرت الشركة، في بيان، أن الرحلات الدولية تتضمن 39 وجهة، وتشمل كل من (بيروت، أكرا، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، نيويورك، باريس، موسكو، إسطنبول، دبي، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، أمستردام، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج).

فيما تشمل وجهات الرحلات الداخلية، وعددها 8 رحلات، كلًا من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، فضلا عن تسيير 4 رحلات شحن جوي.