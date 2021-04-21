برلمانيون: توقيع مصر وليبيا 11 وثيقة لتعزيز التعاون يؤكد قوة العلاقات بين البلدين

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسام الدين صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى ليبيا، مهمة وتأتي في توقيت مهم للغاية.

وكشف عوض الله عن أن هذه الزيارة تؤكد حرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للدولة الليبية الشقيقة؛ لاستكمال خارطة الطريق داخل ليبيا.

وثمن رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في بيان له اليوم الأربعاء، النتائج الكبيرة لهذه الزيارة الناجحة؛ خصوصًا المباحثات المهمة بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وفي مقدمتها التوقيع على إحدى عشرة وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.

وأشاد عوض الله باتفاق الجانبين المصري والليبي على عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا قريبًا، على أن يتم عقده في القاهرة، وتشغيل خط ملاحي بحري بين البلدَين قريبًا.

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن الدكتور مصطفى مدبولي بعث برسالة مصرية إلى الجانب الليبي مفادها أن مصر تدعم كل الإجراءات والخطوات التي تقوم بها الحكومة الليبية لتحقيق الاستقرار للشعب الليبيى واستعداد مصر الكامل لنقل الخبرات لليبيا في كل مجالات التنمية.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد مصري رفيع المستوى إلى ليبيا كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها لصالح القاهرة وطرابلس، مشيرًا إلى أنها زيارة في غاية الأهمية، وتؤكد حرص مصر بقيادة الرئيس السيسي على وحدة وسلامة الدولة الليبية ومنع التدخلات الخارجية داخل الشأن الداخلي الليبي.

وأضاف أباظة أنه خلال السنوات الماضية وبعد حالة عدم الاستقرار داخل ليبيا كانت ولا تزال مصر تقف بجوار الشعب الليبى الشقيق؛ لعودة الأمن والاستقرار داخل ليبيا ومنع التدخلات الخارجية ومواجهة الجماعات الإرهابية والتكفيرية والمرتزقة الذين قاموا بارتكاب العديد من العمليات الإرهابية داخل الأراضي الليبية.

وأكد النائب أن الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله أن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن الليبي، لافتًا إلى أن مصر كانت تحذر دائمًا من إرسال آلاف العناصر المسلحة التي كانت ترتكب العمليات الإرهابية ضد الليبيين وتسرق أموالهم وثرواتهم من النفط والغاز.

وطالب أباظة المجتمع الدولي بأسره وجميع الأطراف الفاعلة بالساحة الليبية، بالعمل على إخراج الميليشيات الأجنبية المسلحة والمرتزقة من جميع الأراضي الليبية؛ لاستكمال العملية السياسية وتحقيق الأمن، ولكي يتمتع الشعب بأمواله وثرواته.

وأشاد النائب باللقاء المهم الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مؤكداً أهمية الملفات والقضايا التي تم طرحها خلال هذا اللقاء لدعم التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين.