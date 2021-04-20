خدمة جديدة.. 4 خطوات لتعديل رغبة حجز شقة بالإسكان الاجتماعي من مشروع لآخر

كتب- محمد عبدالناصر:

أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خدمة تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، بشكل إلكتروني من خلال موقع خدمات الصندوق (https://cservices.shmff.gov.eg).

ويمكن للحاجزين في مشروع الإسكان الاجتماعي تعديل رغبة حجز وحداتهم السكنية، من مشروع إلى مشروع آخر من خلال الخطوات التالي:

1- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي على الرابط التالي .. اضغط هنا.

2-الدخول على مركز خدمة المواطنين ثم اختيار طلبات ثم تحديد خدمة رغبة تغيير حجز وحدة سكنية.

3- تسجيل الدخول على الموقع من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور، وفي حالة عدم وجودهم يتم تنفيذ حساب جديد على الموقع.

4- بعد تسجيل الدخول على الخدمة يتم ملء البيانات الخاصة بصاحب الوحدة السكنية، والمشروع المراد التعديل إليه.

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