خدمة جديدة.. 4 خطوات لتعديل رغبة حجز شقة بالإسكان الاجتماعي من مشروع لآخر
كتب- محمد عبدالناصر:
أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خدمة تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، بشكل إلكتروني من خلال موقع خدمات الصندوق (https://cservices.shmff.gov.eg).
ويمكن للحاجزين في مشروع الإسكان الاجتماعي تعديل رغبة حجز وحداتهم السكنية، من مشروع إلى مشروع آخر من خلال الخطوات التالي:
1- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي على الرابط التالي .. اضغط هنا.
2-الدخول على مركز خدمة المواطنين ثم اختيار طلبات ثم تحديد خدمة رغبة تغيير حجز وحدة سكنية.
3- تسجيل الدخول على الموقع من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور، وفي حالة عدم وجودهم يتم تنفيذ حساب جديد على الموقع.
4- بعد تسجيل الدخول على الخدمة يتم ملء البيانات الخاصة بصاحب الوحدة السكنية، والمشروع المراد التعديل إليه.
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