إعلان مدينتي الجديد يخطف الأضواء ويعتلي صدارة التريند على السوشيال ميديا

03:21 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

إعلان تحريري

تمكن المطرب والنجم اللبناني الشهير راغب علامة من خطف الأضواء بعدما تصدرت أغنيته في إعلان مدينتي الجديد 2021 قائمة الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن حققت نسب مشاهدة واسعة وحصدت عشرات الآلاف من التفاعل خلال ساعات.
وشهد تويتر خلال الساعات الأخيرة آلاف التغريدات التي أشادت بجمال اعلان مدينتي الجديد والأغنية، حتى تصدر الإعلان التريند على تويتر.
كما تداول الآلاف أغنية راغب علامة على فيس بوك وانستجرام، وأشادوا بجمال المناظر الطبيعية بالإعلان، والتي تم تصويرها في مدينتي، وأبدوا إعجابهم الشديد بجودة كلمات الأغنية ووصفوها بأنها أغنية مبهجة وراقية.

طلعت مصطفى مدينتي راغب علامة إعلانات رمضان تريند

الخبر التالى:

طالب عاجل من نقابة الأطباء بشأن لقاح كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 217186

    عدد المصابين

  • 163812

    عدد المتعافين

  • 12778

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141975529

    عدد المصابين

  • 120506024

    عدد المتعافين

  • 3031891

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:قرار وزاري بتحديد الأعمال التي لا يجوز فيها تشغيل النساء- يطبق غدا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا