إعلان مدينتي الجديد يخطف الأضواء ويعتلي صدارة التريند على السوشيال ميديا
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إعلان تحريري
تمكن المطرب والنجم اللبناني الشهير راغب علامة من خطف الأضواء بعدما تصدرت أغنيته في إعلان مدينتي الجديد 2021 قائمة الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن حققت نسب مشاهدة واسعة وحصدت عشرات الآلاف من التفاعل خلال ساعات.
وشهد تويتر خلال الساعات الأخيرة آلاف التغريدات التي أشادت بجمال اعلان مدينتي الجديد والأغنية، حتى تصدر الإعلان التريند على تويتر.
كما تداول الآلاف أغنية راغب علامة على فيس بوك وانستجرام، وأشادوا بجمال المناظر الطبيعية بالإعلان، والتي تم تصويرها في مدينتي، وأبدوا إعجابهم الشديد بجودة كلمات الأغنية ووصفوها بأنها أغنية مبهجة وراقية.
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