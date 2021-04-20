"محلية النواب" تكشف عن أسباب إرجاء مناقشة أزمة تطوير مستشفى بولاق

كتب- نشأت علي:

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، بحضور محافظ الجيزة، إرجاء مناقشة طلب إحاطة بشأن اعتماد مبلغ 500 مليون جنيه لتنفيذ أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام، لمدة 45 يومًا.

وجاء قرار اللجنة لمعرفة الإجراءات التي ستتخذ لبدء تنفيذ مشروع التطرير، خصوصًا أن هذا الطلب متعلق باستجواب كان مقدمًا في الفصل التشريعي الأول.

واستعرض النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة منه بشأن اعتماد مبلغ 500 مليون جنيه؛ لتنفيذ أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة، موضحًا أنه لم يبدأ التنفيذ حتى الآن، نتيجة عدم وجود رخصة للمبنى القديم، وضرورة إعادة تخصيص أرض المستشفى لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل.

وانتقد الحسيني التباطؤ في تنفيذ مشروع تطوير مستشفى بولاق الدكرور، وعدم وجود مبرر لذلك؛ مما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وعدم تقديم خدمة صحية لهم.

وعرض النائب طلب الإحاطة بشأن إغلاق مستشفى التأمين الصحي بكفر طهرمس منذ عدة سنوات، وعدم إحلال وتجديد الوحدة الصحية لصفط اللبن رغم صدور قرار إزالة للمبنى القديم.

واستعرض الحسيني طلب إحاطة ثالثًا بشأن تخصيص الأماكن الكائنة أسفل محور صفط اللبن/ الجامعة، وأسفل منزل زنين والشوربجي بحي بولاق الدكرور- محافظة الجيزة، لصالح هيئة الإسعاف المصرية، نظرًا لمعاناة المواطنين بالحي من عدم وجود مراكز لهيئة الإسعاف.