درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء 21 أبريل



كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارًا على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضاف خبراء الطقس، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الطقس ليلًا لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد، مع نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وأوضح الخبراء أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد، وذلك بنسبة 30% على فترات متقطعة.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 15- 29 درجة، والسواحل الشمالية الغربية بين 16- 22، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 16- 23، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 23- 35، وشمال الصعيد بين 22- 34، وجنوب الصعيد بين 29- 42 درجة مئوية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ليلة أمس، دخول الجبهة الباردة على غرب البلاد؛ بحيث تشعر مدن (السلوم ومطروح) بتحسن في الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة، على أن تتقدم الجبهة الباردة تدريجيًّا خلال اليوم؛ حيث تؤثر الرياح الشمالية الغربية على المدن الساحلية، إذ تشهد تحسنًا في الشعور بدرجة الحرارة، على أن يصل تأثيرها ليلًا إلى القاهرة.

وأشارت الهيئة إلى أن اليوم الثلاثاء يشهد انكسار الموجة شديدة الحرارة بقيم تتراوح من 10- 12 درجة في درجات الحرارة العظمى على شمال البلاد حتى القاهرة، على أن يظل الصعيد شديد الحرارة.

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