الخشت: الانتهاء من العيادات الخارجية بـ"أبو الريش" الياباني خلال 6 أشهر

11:17 ص الثلاثاء 20 أبريل 2021
الخشت: الانتهاء من العيادات الخارجية بـ"أبو الريش" الياباني خلال 6 أشهر

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه سيتم الانتهاء من مشروع العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني خلال 6 أشهر، للبدء في تشغيله واستقبال الأطفال المرضى، وذلك رغم جائحة فيروس كورونا المستجد .. موضحا أن الجامعة نجحت في زيادة المنحة اليابانية الخاصة بالمستشفى بنسبة 30%.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة - في تصريح له اليوم الثلاثاء - أنه تم معالجة مشاكل التربة وتدعيم العمارات المجاورة حرصًا على سلامة السكان وذلك طبقًا لمواصفات السلامة العالمية، موضحًا أن مشروع العيادات الخارجية بأبو الريش الياباني، يهدف إلى إنشاء مبنى وحدة عيادات خارجية جديد لخدمات الطب الباطني وتزويده بالمعدات والأجهزة الطبية، ومن المتوقع أن يتم حل مشكلة ازدحام المرضى المترددين على العيادات الخارجية بإنجاز هذا المشروع.

ونشر رئيس جامعة القاهرة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا لمشروع إنشاء العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني، تظهر ما تم إنجازه في المشروع، وذلك بدعم مالي من مؤسسة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، مقدما الشكر لليابان على مبادراتها الإيجابية لتوسعة مستشفى أبو الريش الياباني.

محمد عثمان الخشت العيادات الخارجية مستشفى أبو الريش الياباني فيروس كورونا

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