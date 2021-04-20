أول تعليق من وزير التعليم بعد رفض "الشيوخ" قانون الثانوية التراكمية

كتب- أسامة علي:

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الجدل المثار بشأن نظام الثانوية العامة الجديد، بعد رفض مجلس الشيوخ لقانون الثانوية العامة الجديد.

وقال شوقي، في مداخلة هاتفية لرنامج الحكاية عبر قناة MBC مصر، إن مجلس الشيوخ الموقر دوره استشاري، فيما يتعلق بقانون للثانوية العامة، مؤكدًا أنه في حقيقة الأمر لا يوجد ما يسمى بقانون الثانوية العامة، هناك فقط قانون للتعليم وليس للثانوية العامة بشكل خاص.

وأوضح الوزير أن نظام الثانوية العامة ليس جديدًا كما يدعي البعض، فهو نظام قائم منذ 3 سنوات ويتم تجربته سنويًا من خلال الامتحانات التي تجريها الوزارة.

وأشار شوقي إلى أنه لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء النظام الإلكتروني، أو نظام التحسين الذي سيمكن الطلاب من تحسين مجموعهم، مناشدًا الطلاب وأولياء الأمور ألا يستمعوا إلا لما تُعلنه الوزارة عبر منافذها الرسمية، مشيرًا إلى أن الامتحانات التجريبية الإلكترونية مستمرة، وسيُعقد امتحانين تجريبيين قبل انطلاق الامتحانات الرسمية في يوليو المقبل.