أول تعليق من وزير التعليم بعد رفض "الشيوخ" قانون الثانوية التراكمية

12:22 ص الثلاثاء 20 أبريل 2021
أول تعليق من وزير التعليم بعد رفض "الشيوخ" قانون الثانوية التراكمية

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الجدل المثار بشأن نظام الثانوية العامة الجديد، بعد رفض مجلس الشيوخ لقانون الثانوية العامة الجديد.

وقال شوقي، في مداخلة هاتفية لرنامج الحكاية عبر قناة MBC مصر، إن مجلس الشيوخ الموقر دوره استشاري، فيما يتعلق بقانون للثانوية العامة، مؤكدًا أنه في حقيقة الأمر لا يوجد ما يسمى بقانون الثانوية العامة، هناك فقط قانون للتعليم وليس للثانوية العامة بشكل خاص.

وأوضح الوزير أن نظام الثانوية العامة ليس جديدًا كما يدعي البعض، فهو نظام قائم منذ 3 سنوات ويتم تجربته سنويًا من خلال الامتحانات التي تجريها الوزارة.

وأشار شوقي إلى أنه لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء النظام الإلكتروني، أو نظام التحسين الذي سيمكن الطلاب من تحسين مجموعهم، مناشدًا الطلاب وأولياء الأمور ألا يستمعوا إلا لما تُعلنه الوزارة عبر منافذها الرسمية، مشيرًا إلى أن الامتحانات التجريبية الإلكترونية مستمرة، وسيُعقد امتحانين تجريبيين قبل انطلاق الامتحانات الرسمية في يوليو المقبل.

طارق شوقي وزير التربية والتعليم قانون الثانوية التراكمية مجلس الشيوخ

الخبر التالى:

الزراعة: تحصين أكثر من 1.3 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 216334

    عدد المصابين

  • 163479

    عدد المتعافين

  • 12738

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141975529

    عدد المصابين

  • 120506024

    عدد المتعافين

  • 3031891

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:معاناة مصر والسودان في هذه الحالة.. بيان عاجل من "الري" في 8 نقاط بشأن تطورات سد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا