مؤشرات نهائية: فوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين بـ2210 أصوات

كتب- مينا غالي:

حصل ضياء رشوان على 2110 أصوات بينما حصل رفعت رشاد على 1540 صوتًا في انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب بعد فرز 32 لجنة.

وقالت مصادر صحفية، لـ"مصراوي" إن رشوان فاز بنسبة تقارب الـ54%، متفوقًا على رشاد في انتخابات وصفت بـ"التاريخية"، وأضافت المصادر أنه سيتم الإعلان رسميًا عن نتيجة الانتخابات في وقت لاحق.

وتلقى رشوان التهنئة بالنتيجة التي حققها في الانتخابات.