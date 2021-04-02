بعد زيادة الإصابات.. هل دخلنا الموجة الثالثة من كورونا؟ الصحة تجيب
(مصراوي):
قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن الصحة تستهدف تطعيم كبار السن بلقاح كورونا، وأنه تمت إضافة 138 مركزًا جديدًا لتلقي المواطنين لقاحات كورونا.
وأضاف: "هناك زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وهي طفيفة ولا تدعو للقلق.. ولا تعني أننا دخلنا الموجة الثالثة لكورونا".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار، أن كميات لقاحات كورونا التي تم التعاقد عليها تصل تباعًا إلى البلاد، لافتًا إلى أن مصر أمنت حصة مناسبة من لقاح فيروس كورونا لمواطنيها.
وأكد أن شهر رمضان قادم وعلى المواطنين التباعد وعدم زيادة الزيارات الأسرية للحفاظ على عدم زيادة إصابات كورونا.
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