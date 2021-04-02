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عبدالناصر حرك قارئا.. التلفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من محافظة المنيا

11:19 ص الجمعة 02 أبريل 2021
عبدالناصر حرك قارئا.. التلفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من محافظة المنيا

عبدالناصر حرك

كتب - محمود مصطفى:

ينقل التليفزيون المصري، اليوم، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من محافظة المنيا.


ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القاريء عبدالناصر حرك، وتدور الخطبة حول "مفهوم التنمية الشاملة".

ونبهت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، مع الثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري وفهمهم المستنير للدين وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وقالت الأوقاف، إن موضوع الخطبة يهدف إلى التأكيد على معنيين الأول هو ضرورة تحري الحلال والتحذير من مغبة الحرام، والآخر هو قضية التحليل والتحريم بين العلماء والجهلاء.

عبدالناصر حرك المنيا صلاة الجمعة مفهوم التنمية الشاملة
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