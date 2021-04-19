​مطالبًا بمحاسبة رئيس الوزراء ووزير النقل.. برلماني يتقدم ببيان عاجل بشأن قطار طوخ

(مصراوي):

تقدم النائب فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير النقل، بشأن حادث قطار طوخ الذي نتج عنه وفاة 11 مواطنًا وإصابة العشرات.

وأضاف البياضي، في بيانه اليوم الإثنين: تكرر أمس حادث قطار جديد بمحافظة القليوبية، والذي كان سببه، حسب بيان محافظة القليوبية، "السرعة الزائدة لسائق القطار"، في الوقت الذي أصبحت فيه حوادث القطارات شيئًا معتادًا؛ ففي أقل من شهر واحد تكررت المأساة، عقب حادث قطار سوهاج، وحادث قطار منيا القمح قبل أسبوع، وفي كل حادث منها راح ضحيته مواطنون مصريون دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية لوقف هذا النزيف من أرواح المواطنين المصريين.

وأوضح النائب أنه بالاطلاع على المادة 167 من الدستور التي حددت بوجه خاص اختصاصات الحكومة "تمارس الحكومة بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفیذها، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، وبناءً على هذا النص الدستوري، فإن تكرار هذه الحوادث بنفس الكيفية هو تقصير في واجبات السلطة التنفيذية وممثلها، وهو "وزير النقل" في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحسن إدارة مرفق السكة الحديد وفقاً لمعايير الأمان والجودة، وبحسن اختيار العناصر البشرية وتوفير الاحتياجات الأساسية لها.

وأشار البياضي إلى أن ذلك يستدعي وقفة جادة من مجلس النواب إزاء تكرار هذه الحوادث دون مساءلة سياسية للسلطة التنفيذية عن هذا الملف؛ وهو ما يوجب أيضًا أن تُعد صياغة لاستراتيجية ورؤية وطنية لتطوير هيئة ومرفق السكة الحديد، من معدات وآليات وتكنولوجيا وكوادر فنية وعنصر بشري وإدارة، ومراجعة ما يتم إنفاقه على هذا المرفق من أموال المواطنين المصريين، مقارنة بحجم ما نراه من تردٍّ للخدمة، وتكرار للحوادث بشكل يصعب معه اعتبار وسيلة القطار هي وسيلة نقل آمنة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه لن يكون الحل هو مجرد إنشاء مشروعات قطارات حديثة كمشروعات قطارات العلمين أو العاصمة الإدارية الجديدة، دون ضمان التطوير في المرفق بشكله الحالي، وضمان عدم تشغيله دون معدلات جيدة من الأمان والتدريب والكفاءة البشرية، وحسن الإدارة السياسية لهذا الملف؛ خصوصًا أن مرتادي السكة الحديد تضاعفت أسعار التذاكر عليهم بنسب كبيرة أملاً في تحسين الخدمة وتطوير أداء المرفق، دون تحسن حقيقي يحمي أرواح المواطنين المصريين، ودون أن يتحمل وزير النقل مسؤوليته السياسية عن إدارة هذا الملف وأن تناقش خطته ورؤيته مع ممثلي الشعب في مجلس النواب.

وطالب النائب بتشكيل لجنة برلمانية من اللجنة العامة ولجنة النقل والمواصلات، مع الاستعانة بخبراء في النقل، لإعادة تقييم ما تم في مرفق السكة الحديد، ورفع كفاءة هذه المنظومة ومراجعة ما يتم إنفاقه عليها، وزيادة معدلات الأمان، في خطة زمنية محددة.

وطالب البياضي بالموافقة على إدراج هذا البيان العاجل في أول جلسة عامة قادمة وإحالته إلى رئيس الوزراء ووزير النقل والمواصلات؛ لاتخاذ اللازم بشأنه.